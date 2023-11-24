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بايدن: أشكر الرئيس السيسي على الوصول للهدنة بين حماس وإسرائيل

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 09:33 م
بايدن: أشكر الرئيس السيسي على الوصول للهدنة بين حماس وإسرائيل بايدن
كتب محمد شرقاوى

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "أشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الوصول للهدنة بين حماس وإسرائيل"، مضيفا أن الهدنة فرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن أكثر من 200 شاحنة وقود دخلت إلى غزة عبر مصر، مؤكدا أنه يجب العمل على تقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة، وأن دخول شاحنات المساعدات لغزة ضروري للمستشفيات والمدنيين.

وتابع الرئيس الأمريكي أنه يجب إنهاء دوامة العنف في الشرق الأوسط، مضيفا أنه يجب العمل على حل الدولتين لنشر السلام في المنطقة.







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