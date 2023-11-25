"الحرية لفلسطين".. هتاف المواطنين للرئيس الأمريكى بايدن فى نانتاكيت

وكالات

واجه الرئيس الأمريكى جو بايدن الجمعة هتافات من قبل مواطنين تطالب بالحرية لفلسطين فى مدينة نانتاكيت بولاية ماساتشوستس بعد إدلائه بخطاب يشرح فيه عملية تبادل الأسرى بين دولة الاحتلال والفصائل الفلسطينية فى غزة، وأثناء توجهه لاستقلال السيارة الرئاسية حسب فيديو نشره موقع سكاى نيوز.

وبدأت فجر الجمعة هدنة لوقف إطلاق النار بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية لمدة أربع أيام لتبادل الأسرى.

وكان الرئيس الأمريكي قد توجه بالشكر فى وقت سابق للرئيس عبد الفتاح السيسى بفضل الجهود المصرية لتنفيذ الهدنة، وصفقة التبادل بين الإسرائيليين وحماس، حيث سيتم إطلاق سيدتين أمريكيتين في قطاع غزة.