النيابة تصرح بدفن جثتى كهربائى وموظف صدمهما قطار أثناء عبور مزلقان بقليوب

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثتي كهربائي وموظف، لقيا مصرعهما إثر إصابتهما بكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ، بعد اصطدام قطار بهما أثناء عبورهما مزلقان عرب العراقي دائرة قسم شرطة قليوب، من الجهة المعاكس أثناء غلق المزلقان وقدوم القطار، كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي باصطدام قطار بشخصين، أثناء استقلالهما دراجة نارية ومرورهما من الجهة المعاكسة لمزلقان عرب العراقي دائرة القسم أثناء غلقه وقدوم القطار.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع كهربائي وموظف أثناء استقلالهما دراجة نارية ومحاولتهما عبور مزلقان منطقة عرب العراقي من الجهة المعاكسة أثناء غلقه وقدوم القطار فاصطدم بها وأحدث إصابتهما بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ.

جرى نقل الجثتين لمستشفى قليوب التخصصي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.