النمسا تدعو إلى تمكين المدنيين فى قطاع غزة من الحصول على الماء والغذاء

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دعا وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم /الجمعة/ إلى تمكين السكان المدنيين فى قطاع غزة من الحصول على الماء والغذاء، لافتا إلى مواصلة النمسا دعم السكان المدنيين.

وقال الوزير النمساوى -فى تصريح صحفى اليوم الجمعة- ان بلاده سوف تواصل تأييدها لحل الدولتين.

ورحب وزير الخارجية ببدء الإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين، داعيا إلى الإفراج عن جميع الرهائن دون شروط .



وشهد المجلس الوطنى النمساوى "البرلمان" فى جلسة اليوم جدلا واسعا بين الأحزاب حول الأوضاع فى الشرق الأوسط بعد الهجمات المستمرة على قطاع غزة، حيث ناقش قيادات الأحزاب تداعيات هذا الصراع على الأمن فى الاتحاد الأوروبي.



ومن المقرر أن تنظم الجاليات العربية والإسلامية غدا السبت مظاهرة حاشدة جديدة فى وسط العاصمة النمساوية فيينا للتنديد بالاحتلال الإسرائيلى وهجماته على المدنيين فى غزة خاصة استهداف المدارس والمستشفيات .

وفى شأن آخر، أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوى أن جواز السفر النمساوى الجديد سيكون متاحًا اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل.



وقال الوزير النمساوى -فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة- إن الجواز الجديد يتضمن صورة حامله ثمانى مرات، ولكنها لا تكون مرئية دائمًا بالعين المجردة.



وأوضح أن المزورين لن يستطيعوا حتى مجرد التفكير فى تقليد جواز السفر الجديد حيث يعد جواز السفر النمساوى أحد أكثر جوازات السفر أمانًا فى العالم، وأشار إلى أن جوازات السفر الحالية تظل صالحة لحين انتهاء فترة صلاحيتها ويتم إصدار حوالى 750 ألف جواز سفر سنويا وقد يصل العدد الى 950 ألف جواز سنويا فى عام 2027.