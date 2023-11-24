النائب أحمد عبد الجواد: الشعب الفلسطيني فضل الشهادة على أرضه عن التهجير

كتب محمد عبد العظيم – محمد شرقاوى

أعرب النائب أحمد عبد الجواد عضو مجلس النواب، عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي فضّل الشهادة تحت أنقاض التراب بدلاً عن التهجير.

وقال خلال احتفالية دعم غزة من سيناء، إن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتاج إلى مزيد من الوقت لشرحها سواء القضاء على العشوائيات أو ما تم من تطوير في البنية التحتية.

وأضاف النائب أحمد عبد الجواد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أن تصفية القضية الفلسطينية لن يكون إلا بحل عادل، ولن يكون على حساب مصر أبداً، موضحاً أن ما نفذته مصر من إنجازات في سيناء تؤكد أننا أمام قيادة سياسية مسئولة تدير الدولة المصرية بحكمة ولديها بُعد في الحفاظ على مقدرات الأمن القومي المصري.

وانطلقت اليوم فاعلية صوت غزة من سيناء، بمشاركة الحملة الرسمية للسيد المرشح عبد الفتاح السيسي، التي رافقت قافلة المساعدات المتجهة لقطاع غزة.

وتأتي الفاعلية بالتزامن مع بدء سريان الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية، التي وقعت بفضل الضغوطات المصرية على كافة الأطراف.

وشارك في الفاعلية عدد من الكيانات من بينها مؤسسة مجلس القبائل وحزب حماة الوطن وحزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب وغيرهم.