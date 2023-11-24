المفوضية الأوروبية تجدد ترحيبها بالهدنة فى غزة: بداية لوقف الأعمال العدائية

فاطمة شوقى

جددت المفوضية الأوروبية ترحيبها باتفاق هدنة أربعة أيام في قطاع غزة ، معربة عن أملها بأنه يمثل بداية لوقف الأعمال العدائية في المنطقة، حسبما نقلت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو وصف ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل، اتفاق تبادل الاسرى والرهائن بـ"الإيجابي"، إلا أنه أكد موقف الاتحاد الأوروبي "لم يتغير".

وكانت رحبت المفوضية الأوروبية، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في غزة بشأن إطلاق سراح 50 من المحتجزين ووقف الأعمال العدائية.

وتعهدت المفوضية الأوروبية ببذل قصارى جهدها لاستغلال الهدنة الإنسانية في غزة من أجل زيادة المساعدات إلى القطاع.

وذكرت فون دير لاين - في بيان صحفي، نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي - " ممتن للغاية لجميع أولئك الذين عملوا بلا كلل عبر القنوات الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة للتوسط في هذا الاتفاق".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن بروكسل ستبذل قصارى جهدها لاستغلال هذا التوقف من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المُحاصر.. مشيرة إلى أنها طلبت من المفوض يانيز لينارسيتش زيادة شحنات إضافية إلى غزة في أسرع وقت ممكن للتخفيف من الأزمة الإنسانية في القطاع.