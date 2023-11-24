القومى للمرأة ببنى سويف ينفذ 3900 زيارة ضمن حملة طرق الأبواب احميها من الختان

بنى سويف هانى فتحى

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف برئاسة نرمين محمود مقرر الفرع ، حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" والتى تعقد كمرحله ثانيه بجميع محافظات الجمهورية وتأتى فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث .

استهدفت الحملة قرى مركز ببا وناصر واهناسيا بإجمالي 3900 زيارة مستهدفة عدد 19531 سيدة ورجلا وطفلا.

هذا وقد شارك فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات .

وقالت نرمين محمود أن هذه الحملة تركز على قضية مناهضة تطبيب الختان وإزالة ما ارتبط بالأذهان بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التى توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو طلبه أو دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.