اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

العالقون فى مصر من أبناء غزة يؤكدون على العودة ورفض التهجير

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:58 م
العالقون فى مصر من أبناء غزة يؤكدون على العودة ورفض التهجير العالقين ينتظرون دخول قطاع غزة
رفح - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت بوابة معبر رفح اليوم تسابق المئات من العالقين أبناء غزة الذين تعذر عودتهم خلال الأيام الماضية بسبب الحرب علي العودة اليوم لقطاع غزة مع سريان الهدنة والسماح لهم بالعودة.

ووفرت محافظة شمال سيناء حافلات نقلت المسافرين الذين استضافتهم محافظة شمال سيناء خلال أيام إقامتهم بمصر.
 
وحرص العائدون لغزة علي التزود باحتياجاتهم الضرورية وسط تسهيلات لهم بالعبور.
 
وفي حديثهم لليوم السابع أكد العائدون أنهم كانوا ينتظرون على أحر من الجمر العودة وما أن بدأ سريان الهدنة وسمح بمرورهم حتي سارعوا علي العودة.
 
وأجمع العائدون على أنهم يعودون لديارهم ويعرفون انها منطقة حرب وحريصون علي ان يكون مع ذويهم يستشهدون معهم ويصمدون علي ارضهم رفضا لأي دعوي ومحاولة لاجتثاثهم وتهجيرهم .قالت الحاجه امنه وهي في السبعين من عمرها انها كانت في رحلة علاج  بمصر استمرت نحو شهرين.
 
وتابع المهندس محمد إسماعيل أنه اليوم يشعر بالشوق اكثر لدخول غزة ومواجهة كل دعاوي التهجير وأنهم تحت أى ظرف لن يتركوا غزة .
 
وأشار محمد سيد إلى أنه عالق منذ 60 يوما كان يعيش في عذاب الشوق لأن يكون بين افراد أسرته رغم أنه تم توفير له كل المطلوب لراحته.
 
وتابع غزة أرضنا  لن نتخلي عنها تحت أى ظرف.
 
أحد-العالقين
أحد العالقين

العالقين
العالقين

العالقين-ينتظرون-دخول-قطاع-غزة
العالقين ينتظرون دخول قطاع غزة

جانب-من-العالقين
جانب من العالقين

 







غزة

معبر رفح

العالقين

الهدنة

الحرب فى غزة

حرب غزة



الموضوعات المتعلقة

أسوشيتدبرس: إسرائيل حولت غزة إلى مكان مدمر لا يمكن العيش فيه

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:08 م

مصادر للقاهرة الإخبارية: تحرك شاحنات الإغاثة من جنوب غزة للشمال وفق الهدنة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:02 م

أخبار مصر.. الرئيس السيسى: دفع الفلسطينيين للهروب خارج قطاع غزة أمر خطير لن نقبله

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:00 م

مع بدء سريان هدنة غزة.. هدوء حذر على الحدود الجنوبية بلبنان.. كثير من العائلات بدأت فى العودة إلى منازلها.. رئيس الحكومة: نثمن دور مصر المحورى لاستقرار لبنان والمنطقة.. ولابد من البناء على الهدنة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة