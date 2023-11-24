العالقون فى مصر من أبناء غزة يؤكدون على العودة ورفض التهجير

رفح - محمد حسين

شهدت بوابة معبر رفح اليوم تسابق المئات من العالقين أبناء غزة الذين تعذر عودتهم خلال الأيام الماضية بسبب الحرب علي العودة اليوم لقطاع غزة مع سريان الهدنة والسماح لهم بالعودة.

ووفرت محافظة شمال سيناء حافلات نقلت المسافرين الذين استضافتهم محافظة شمال سيناء خلال أيام إقامتهم بمصر.

وحرص العائدون لغزة علي التزود باحتياجاتهم الضرورية وسط تسهيلات لهم بالعبور.

وفي حديثهم لليوم السابع أكد العائدون أنهم كانوا ينتظرون على أحر من الجمر العودة وما أن بدأ سريان الهدنة وسمح بمرورهم حتي سارعوا علي العودة.

وأجمع العائدون على أنهم يعودون لديارهم ويعرفون انها منطقة حرب وحريصون علي ان يكون مع ذويهم يستشهدون معهم ويصمدون علي ارضهم رفضا لأي دعوي ومحاولة لاجتثاثهم وتهجيرهم .قالت الحاجه امنه وهي في السبعين من عمرها انها كانت في رحلة علاج بمصر استمرت نحو شهرين.

وتابع المهندس محمد إسماعيل أنه اليوم يشعر بالشوق اكثر لدخول غزة ومواجهة كل دعاوي التهجير وأنهم تحت أى ظرف لن يتركوا غزة .

وأشار محمد سيد إلى أنه عالق منذ 60 يوما كان يعيش في عذاب الشوق لأن يكون بين افراد أسرته رغم أنه تم توفير له كل المطلوب لراحته.

وتابع غزة أرضنا لن نتخلي عنها تحت أى ظرف.