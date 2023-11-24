الصومال تنضم رسميا إلى مجموعة دول شرق إفريقيا

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أعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالى داود أويس جامع، أن جمهورية الصومال الفيدرالية انضمت اليوم /الجمعة/ رسميا إلى مجموعة دول شرق إفريقيا.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أنه بهذا ستصبح الصومال ثامن دولة تنضم إلى مجموعة دول شرق إفريقيا بعد بوروندى وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا والكونغو الدميقراطية.



وكان رئيس الصومال الدكتور حسن شيخ محمود، قد رحب فى شهر يونيو الماضي، بقبول قادة دول مجموعة شرق إفريقيا طلب بلاده للانضمام إلى المجموعة.. مؤكدا أن ذلك سيحقق للبلاد المستقبل الاقتصادى والتجارى لدول شرق إفريقيا، إلى جانب تسهيل التجارة بدول المنطقة.