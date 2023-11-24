اليوم السابع
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السيطرة على حريق بشقة سكنية فى شبرا الخيمة دون خسائر بشرية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 03:16 م
السيطرة على حريق بشقة سكنية فى شبرا الخيمة دون خسائر بشرية الحماية المدنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الرابع بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة المنشية الجديدة دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الرابع بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة المنشية الجديدة دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.
 
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الرابع بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة المنشية الجديدة دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.
 
وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 







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