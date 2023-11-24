الرئيس الفلبينى يعفو عن عدد من المتمردين فى إطار مبادرة السلام الشاملة

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أعلن قصر "مالاكانانج" الرئاسى فى الفلبين اليوم /الجمعة/ أن الرئيس فرديناند ماركوس الابن أصدر عفوا عن عدد من المتمردين السابقين كجزء من مبادرة السلام الشاملة التى تبنتها إدارته.

وذكرت قناة "إيه بى إس- سى بى إن"الفلبينية اليوم /الجمعة/ أن الأشخاص الذين تم منحهم العفو هم أعضاء سابقون فى "الحزب الشيوعى الفلبينى - جيش الشعب الجديد - الجبهة الديمقراطية الوطنية" وأعضاء جبهة تحرير مورو الإسلامية، وجبهة تحرير مورو الوطنية.



من جانبه، قال ماركوس الابن إن العفو يشمل أعضاء هذه المنظمات الذين ارتكبوا جرائم "فى إطار السعى لتحقيق معتقداتهم السياسية"، سواء كان ذلك يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات المعدل أو قوانين العقوبات الخاصة.



وأضاف أن منح العفو لصالح الأفراد المذكورين سيعزز المناخ الملائم لتحقيق العدالة الشاملة، ويتماشى مع دعوة الحكومة للسلام والوحدة والمصالحة لإنهاء العداوة والحقد بين الشعب الفلبيني.