الرئيس السيسى يتوقف بسيارته ويجرى حوارا أبويا مع أسرة بالجيزة.. فيديو

كتب محمد الجالى





أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية اليوم الجمعة بمحافظة الجيزة، بعد انتهاء مباحثات القمة الثلاثية المشتركة مع رئيسى وزراء أسبانيا وبلجيكا.

يأتى ذلك فى إطار حرص الرئيس السيسى، على المتابعة الدائمة لجميع الجهود التنموية فى الدولة؛ حيث تفقد الرئيس السيسى أعمال تنفيذ محور عمرو ابن العاص بمحافظة الجيزة، وهو محور موازٍ لمحورى المريوطية وكمال عامر، ويربط الطريق الدائرى الجنوبى تقاطع المريوطية وصولًا للطريق الدائرى الشمالى تقاطع منطقة المنشية، مرورًا بأعلى شارع العروبة وترسا الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة.

وأثناء التفقد، توقف الرئيس السيسى، مع أحد المواطنين، حيث دار حديث ودى، حرص خلاله الرئيس على الاطمئنان على أحوال المواطن وأسرته.

وقال الرئيس للمواطن:" ولادك دول.. ربنا يخليهم لك.. أخبارك ايه بتشتغل ايه؟"، ليرد المواطن:" شغال سواق على عربية سوزوكى"، ليسأله الرئيس:"بتعمل كام فلوس في اليوم؟"، ليجيب المواطن:" ممكن 100 جنيه ومرة 120”، ليسأله الرئيس"بتاعتك العربية ولا شغال عليها"، فيجيب المواطن:" لا شغال عليها".

ثم رحب الرئيس بزوجة المواطن التى كانت برفقته وصافحته واطمأن على أحوالها، ثم سألهما عن محل إقامتهما، فقالا:" في البساتين"، وسألهما الرئيس أيضًا عن مبلغ الإيجار الذى يدفعانه للسكن، فرد المواطن:" بدفع ألف و200 جنيه فى أوضة وصالة".