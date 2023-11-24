اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:56 م
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الداخلية تساعد عجوزا فى نقلها للمستشفى بالقاهرة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:23 م
الداخلية تساعد عجوزا فى نقلها للمستشفى بالقاهرة وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضى

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استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لإستغاثة سيدة "عجوز" لنقلها لأحد المستشفيات نظراً لظروفها الصحية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة والحالات الإنسانية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستغاثة إحدى السيدات لنقلها من مسكنها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة إلى إحدى المستشفيات نظراً لظروفها الصحية.

على الفور انتقلت القوات لمحل البلاغ وتمكنت من مساعدة السيدة المذكورة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم .

وتقدمت السيدة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.







وزارة الداخلية

سيدة مسنة

الأجهزة الأمنية

نقلها للمستشفى




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