الجيش اللبنانى يحذر العائدين إلى منازلهم مع دخول "هدنة غزة" حيز التنفيذ

إيمان حنا

أصدرت قيادة الجيش اللبنانى بيانا ، منذ قليل ، دعت من خلاله المواطنين العائدين إلى منازلهم فى الجنوب، إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر من مخلفات القصف المعادي من قبل قوات العدوان الإسرائيلى ، ولا سيما الذخائر الفسفورية والذخائر غير المنفجرة، وعدم الاقتراب منها وإفادة أقرب مركز عسكري عنها أو الاتصال بعمليات القيادة على الرقم 1701، كما تدعو إلى التزام إجراءات الوقاية المعممة من قبل الجيش في هذا الخصوص. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

جاء ذلك بالتزامن مع بدء سريان "هدنة غزة"، وهدوء الأوضاع فى جنوب لبنان ، بعد اشتباكات بدأت بالتزامن مع العدوان الإسرائيلى على غزة، بدأت رحلة عودة عدد من العائلات اللبنانية الجنوبية إلى منازلهم في المناطق الحدودية الجنوبية ، والتي كانوا قد غادروها نتيجة اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال المرحلة الأخيرة.