اليوم السابع
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الجامعة العربية: تصريحات الهولندى فيلدرز العنصرية تعكس جهلا بالصراع فى فلسطين

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:57 م
الجامعة العربية: تصريحات الهولندى فيلدرز العنصرية تعكس جهلا بالصراع فى فلسطين
بيشوى رمزى

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قال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إن التصريحات المتطرفة التي أطلقها مؤخراً السياسى الهولندى المتطرف جيرت فيلدرز تجاه القضية الفلسطينية والمملكة الأردنية تُعبر عن تصورات وأوهام عنصرية عفا عليها الزمن، فضلاً عما تعكسه من جهل بطبيعة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وتاريخه، والاجماع العالمي حول سبل تسويته في إطار حل الدولتين. 

 
وأوضح رشدي أن مثل هذه التصريحات التي لا تعترف بوجود الشعب ولا الوطن الفلسطيني تتماهى مع أفكار وأساطير يتبناها اليمين الإسرائيلي المتطرف، وأن إطلاقها على هذا النحو يُسهم في إفساد العلاقات بين الشعوب، ويزيد من مستويات الكراهية والتطرف.
 
 
وأكد المتحدث الرسمي أن كافة المؤمنين بقيم التعايش والإنسانية عليهم إدانة مثل هذه المواقف العنصرية.
 
 
 






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