الأمم المتحدة تشيد بدور مصر لجهودها الحثيثة فى الهدنة بغزة وصفقة الأسرى

كتب أحمد جمعة

أشاد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، دور مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر لجهودها الحثيثة لتسهيل اتفاق الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل الأسرى.

ورحب المنسق الأممى ببدء تنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه يوم الأربعاء والذى شهد إطلاق سراح 13 رهينة إسرائيلية وآخرون، وإطلاق سراح 39 سجينا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، مرحبا بالإفراج عن عدد من العمال الأجانب المحتجزين فى غزة، معربا عن تطلعه إلى الإصدارات الإضافية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن دخول الهدنة الإنسانية اليوم الجمعة حيز التنفيذ مع هدوء نسبى سمح بدخول شاحنات محملة بالمساعدات إلى غزة، موضحا أن هذه التطورات تعد إنجازا إنسانيا هاما نحتاج إلى البناء عليه.

وشدد على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات والإمدادات إلى القطاع بشكل آمن ومستمر للتخفيف من المعاناة الهائلة للمدنيين، مجددا دعوته إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها فى غزة.

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها والامتناع عن الاستفزازات أو أى أعمال يمكن أن تؤثر على التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق.

كما أحث الأطراف على بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى وقف إطلاق نار إنسانى ممتد والسعى إلى تحقيق مستقبل أكثر سلاما.