اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: ارتفاع مؤقت بالحرارة اليوم وغدا يصل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 28

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 01:48 م
الأرصاد: ارتفاع مؤقت بالحرارة اليوم وغدا يصل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 28 حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة وغدا السبت، بقيم من 2: 3 درجات ، ومعه تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 28 درجة عظمى غدا السبت ، على أن تعاود درجات الحرارة انخفاضها مرة أخرى من الأحد.
 
و يشهد اليوم الجمعة ، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.






حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

حالة الطقس اليوم الجمعة 24/11/2023 فى مصر

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الخميس 23/11/2023 فى مصر

الخميس، 23 نوفمبر 2023 12:00 ص

سحب متقطعة وانخفاض بدرجة الحرارة حالة الطقس اليوم بمحافظة سوهاج.. صور

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 10:00 ص

حالة الطقس اليوم الأربعاء 22/11/2023 فى مصر

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 12:00 ص

بشرى لأهالى وزوار الإسكندرية.. انكسار نوة المكنسة وتحسن نسبى بحالة الطقس

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 06:00 م

استقرار حالة الطقس وعودة الشبورة الكثيفة والصغرى بالقاهرة 18 درجة.. فيديو

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 08:00 ص

استقرار نسبى فى حالة الطقس على مدن محافظة دمياط

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 11:13 ص

حالة الطقس اليوم.. معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

السبت، 18 نوفمبر 2023 12:00 ص

استقرار حالة الطقس بكفر الشيخ وانطلاق رحلات الصيد

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة