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الأرصاد: ارتفاع مؤقت بالحرارة الجمعة والسبت بقيم تصل لـ 3 درجات

الخميس، 23 نوفمبر 2023 03:52 م
الأرصاد: ارتفاع مؤقت بالحرارة الجمعة والسبت بقيم تصل لـ 3 درجات درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية يومى الجمعة والسبت.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الارتفاع فى درجات الحرارة يكون مؤقت ويقيم من 2: 3 درجات، ومعه تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 28 درجة عظمى السبت، على أن تعاود درجات الحرارة انخفاضها مرة أخرى من الأحد.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الجمعة، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد غدا أتربة غالبة نهارا بالجو مع هدوء فى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بمعدل درجة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة:

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.

 







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