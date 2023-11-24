اعرف شروط الالتحاق بدورة إعداد القادة الفوج "13" بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

ينظم مركز إعداد القادة ب جامعة قناة السويس دورة إعداد القادة رقم 13 بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، وذلك في الفترة من 26 إلى 31 نوفمبر الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم مدير مركز إعداد القادة .



ويعلن مركز إعداد القادة عن شروط الالتحاق بالبرنامج وهي كالتالي: 1- أن تكون طالب بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس بجامعة قناة السويس.

2- الأولوية لطلاب وطالبات المستوي الأول.

3- الالتزام الكامل بالاعراف والتقاليد الجامعية والظهور بالمظهر اللائق.

4- علي كل طالب إحضار أدواته الشخصية.

5- الدورة مجانية دون رسوم.

6- مواعيد الدورة السبت من 8.30 إلى 5.30 ومن يوم الأحد إلى الخميس من 2.30-4.30