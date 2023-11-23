انطلاق المهرجان الرياضى الأول بجامعة القناة بمشاركة 350 طالبا وطالبة

انطلقت فاعليات المهرجان الرياضى الأول لطلاب التدريب الميدانى، شعبة الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

جاء المهرجان بإشراف عام وحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بإشراف الدكتور ماجد محمد السعيد العزازى عميد كلية التربية الرياضية.

وبإشراف تنفيذى الدكتور أحمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غنيم مشرف عام التدريب الميدانى لشعبة الإدارة الرياضية والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية.

بدأ المهرجان بطابور العرض للكليات المشاركة والتى بلغت 12 كلية يمثلهم 350 طالب وطالبة.

أما عن الكليات المشاركه فكانت كلية التربية الرياضية، المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، الزراعة، التجارة، الطب البيطرى - الآداب والعلوم الإنسانية، الألسن، السياحة والفنادق، العلوم، التربية، الهندسة، طب أسنان.

ضم المهرجان 6 مسابقات فى كرة قدم طلبة، طائرة بنات، تنس طاولة طلبة، تنس طاولة طالبات، كرة سرعة طلبة، كرة سرعة طالبات.

وكانت نتائج اللقاءات كالتالي:

فى منافسات كرة القدم

فاز بالمركز الأول كلية الزراعة وبالمركز الثانى كلية العلوم أما المركز الثالث فجاء من نصيب التربية الرياضية.

وبمنافسات كرة طائرة

فاز المركز الأول كلية الطب البيطرى، والمركز الثانى فحصلت علية كلية الآداب والعلوم الإنسانية وبالمركز الثالث جاءت كلية التجارة.

وعن منافسات تنس طاولة طلبة جاء بالمركز الأول كريم سيد صادق كلية التجارة وبالمركز الثانى عماد حبيبى كلية طب أسنان وبالمركز الثالث عزت مجدى زراعة

وبمنافسات تنس طاولة طالبات فاز بالمركز الأول منه الله محمد عبده كلية السن وبالمركز الثانى مريم محمد حسن كلية الآداب والعلوم الإنسانية وبالمركز الثالث سارة خالد سيد كلية الطب البيطرى.

كرة السرعة طلبة فاز بالمركز الاول عبد الستار خالد عبد الستار الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ، وبالمركز الثانى ابراهيم السيد ابراهيم كلية التربية، وبالمركز الثالث محمد نصر صادق كلية السياحة.