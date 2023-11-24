اتحاد العمال: كلمة الرئيس السيسى أعلنت للعالم موقف الدولة تجاه فلسطين

كتبت آية دعبس

أشاد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بكلمة الرئيس السيسي، خلال احتفالية "تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين" باستاد القاهرة الدولي، والتى أكد خلالها رفض تهجير الفلسطينيين.

وقال رئيس عمال مصر إن كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين، حملت رسائل للإنسانية والتأكيد على دور مصر في تقديم المساعدات، ورسائل للسلام بأننا نبتغى منهج السلام طوال تاريخنا، ليعلن للعالم بكل قوة ووضوح موقف الدولة المصرية من مسألة التهجير، ومن ثم كان التهجير بمثابة الخط الأحمر بالنسبة لمصر.

وأكد عمال مصر أن الدولة المصرية قادت جهودا كبيرة نتج عنها التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربع أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية من أجل خفض التصعيد وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة، وهذا بدوره يعكس مكانة وقوة الدولة المصرية فى المنطقة وعلى الصعيد الدولى والإقليمى فى نفس الوقت.

وأشار جبران إلى أن الرئيس السيسي أدار الموقف بمزيج من الحسم والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، وهذا يؤكد أن مصر بها رجال وأجهزة قادرة على حماية أمنها القومى، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد للشعوب العربية أن المنطقة تواجه أزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التحديات التى تعانيها على مدار عقود.