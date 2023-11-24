اليوم السابع
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"ابدأ" تشارك بالفاعلية الوطنية لدعم فلسطين تحت شعار "تحيا مصر - استجابة شعب"

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 09:47 ص
"ابدأ" تشارك بالفاعلية الوطنية لدعم فلسطين تحت شعار "تحيا مصر - استجابة شعب" الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتبت : أماني سمير

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شاركت المبادرة الرئاسية الوطنية "ابدأ"  ، فى الفاعلية المصرية لدعم فلسطين والتي تحمل شعار" تحيا مصر - استجابة شعب"، والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولي أمس الخميس 23 نوفمبر 2023 بحشود كبيرة من المواطنين المصريين من مختلف الشرائح إيمانا منهم بكل ما يقوم به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من جهود لدعم أهالى قطاع غزة وإيمانا بالقضية الفلسطينية وأثبتوا أن الشعب المصري يصطف حول قيادته لتقديم كل مايلزم من مساعدات إنسانية والتأكيد أننا قيادة وشعب ضد تهجير الفلسطنيين من أراضيهم لضمان عدم تصفية القضية الفلسطينية.

عقد المؤتمر بتشريف فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ولفيف من الوزراء رموز الدولة المصرية وإعلاميين ونواب البرلمان، وحضور جماهيري وشعبي من مختلف محافظات مصر يدعو للفخر والإعتزاز بوطننا الذي تقف جميع أطيافه صفًا واحدًا خلف قيادته الحكيمة.

 







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تضامنا مع فلسطين

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مبادرة إبدأ

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المبادرة الرئاسية إبدأ




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