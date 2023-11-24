أطعمة تشعرك بالدفء وتحميك من البرد.. منها الجزر والسبانخ

كتبت فاطمة ياسر

الحفاظ على مناعتك وصحتك وشعور بالدفء من الأهداف التي يسعى لتحقيقها الجميع خلال فصل الشتاء، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "timesofindia" سنتعرف على أبرز الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقوية مناعتك، وفي نفس الوقت تمدك بالدفء، ومنها:

-الجزر



يحتوي علي مضادات الأكسدة ولذا فتناولك له يساهم بشكل ملحوظ في تعزيز وظائف جسمك وتقوية جهازك المناعي، بالإضافة إلى شعورك بالدفء الملحوظ خلال الأيام الباردة، ولذا عليك تناوله بشكل دائم.

-الحلبة



غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولذا تناولها بشكل دائم يعد من الحيل الغذائية خلال فصل الخريف واقتراب الشتاء فهي تعمل على تقوية الجهاز المناعي، وتحسن صحة الجهاز الهضمي، ولذا يمكنك تناولها عن طريق غليها بالماء الساخن، أو وضع الحليب إليها.

-السمسم



يحتوي علي الدهون الصحية والبروتين والمعادن، والكالسيوم، ولذا فتناوله يعتبر كنزا ملحوظا للصحة العامة، يمكنك طحنه ووضعه على أي طعام تقوم بتناوله، فيزيد من شعورك بالدفء، ويمدك بالطاقة، ويقوي عظامك.

-السبانخ



تعتبر من الأطعمة الشتوية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لأنها غنية بالحديد والفيتامينات A وC، ولذا تناولها يعمل على تقوة الجهاز المناعي، ويحافظ عليها ويحميك من أمراض الشتاء المختلفة.

وحث التقرير على ضرورة اتباع بعض الحيل الأخرى التي تساهم في شعور بالدفء، وتقوية مناعتك، خلال فصل الخريف، ومنها:

-تناول الماء بكثرة، فهي من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في مساهمتك بتقوية مناعتك.

-ممارسة التمارين الرياضية يوميا.