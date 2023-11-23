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9 مستندات لتعديل رخصة محل تجارى أو صناعى فى الجيزة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 06:00 ص
9 مستندات لتعديل رخصة محل تجارى أو صناعى فى الجيزة مركز تكنولوجى - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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تتيح المراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز وأحياء محافظة الجيزة، ضمن خدماتها المقدمة لأصحاب المحال، خدمة تعديل ترخيص محل صناعي أو تجاري، وذلك بتقديم الأوراق والمستندات التالية:
 
-صورة مستند إثبات الشخصية (البطاقة الشخصية) والأصل للاطلاع.
-توكيل رسمي في حالة الوكالة.
-أصل الترخيص.
-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.
-عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).
-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.
-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.
-موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلا منها).
-إيصال سداد الرسوم.
 
يذكر أن المراكز التكنولوجية تتيح ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين خدمة (ترخيص أعمال بناء - تجديد ترخيص أعمال بناء - استخراج بدل فاقد رخصة بناء أو صورة طبق الأصل من الرخصة - استخراج رخصة هدم - استخراج ترخيص ترميم - تقديم طلب معاينة - استخراج صورة طبق الأصل من قرار ترميم - استخراج شهادة بتنفيذ الإزالة - سداد رسوم تفتيش - استخراج بيان صلاحية موقع - توصيل مرافق دائمة - توصيل مرافق مؤقتة).






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