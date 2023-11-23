9 مستندات لتعديل رخصة محل تجارى أو صناعى فى الجيزة

تتيح المراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز وأحياء محافظة الجيزة، ضمن خدماتها المقدمة لأصحاب المحال، خدمة تعديل ترخيص محل صناعي أو تجاري، وذلك بتقديم الأوراق والمستندات التالية:
-صورة مستند إثبات الشخصية (البطاقة الشخصية) والأصل للاطلاع.
-توكيل رسمي في حالة الوكالة.
-أصل الترخيص.
-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.
-عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).
-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.
-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.
-موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلا منها).
-إيصال سداد الرسوم.
يذكر أن المراكز التكنولوجية تتيح ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين خدمة (ترخيص أعمال بناء - تجديد ترخيص أعمال بناء - استخراج بدل فاقد رخصة بناء أو صورة طبق الأصل من الرخصة - استخراج رخصة هدم - استخراج ترخيص ترميم - تقديم طلب معاينة - استخراج صورة طبق الأصل من قرار ترميم - استخراج شهادة بتنفيذ الإزالة - سداد رسوم تفتيش - استخراج بيان صلاحية موقع - توصيل مرافق دائمة - توصيل مرافق مؤقتة).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة