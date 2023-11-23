27 شهيدا و93 مصابا فى غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأمم المتحدة بجباليا

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، ارتقاء 27 شهيدا وإصابة 93 شخصا في غارة للاحـتلال على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا بـ قطاع غزة.

وكانت قناة «القاهرة الإخبارية»، قالت إن 14854 شهيدا فلسطينيا ارتقوا، بينما أصيب نحو 36 ألفا، في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، وحتى الآن.