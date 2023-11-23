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27 شهيدا و93 مصابا فى غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأمم المتحدة بجباليا

الخميس، 23 نوفمبر 2023 09:07 م
27 شهيدا و93 مصابا فى غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأمم المتحدة بجباليا غزة
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، ارتقاء 27 شهيدا وإصابة 93 شخصا في غارة للاحـتلال على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا بـ قطاع غزة.

وكانت قناة «القاهرة الإخبارية»، قالت إن 14854 شهيدا فلسطينيا ارتقوا، بينما أصيب نحو 36 ألفا، في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، وحتى الآن.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 36 شخصًا من قلقيلية شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة طوباس الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضا جرى اعتقال تسعة من نابلس وخمسة من جنين.






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