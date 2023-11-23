10 دقايق لرحلة القطار الخفيف من "عدلى منصور" لـ"المستقبل".. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تستغرق الرحلة من محطة عدلي منصور الي مدينة المستقبل بالقاهرة الجديدة، تستغرق حوالي 10 دقائق بقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف)، حيث أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار، أن الرحلة توفر أفضل خدمة بعيدا عن الزحمة بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

ويعتبر القطار الكهربائى الخفيف LRT ، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأولى من نوعها التي تعمل في مصر، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية.

مواعيد القطار الخفيف:

-في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة:

- الذروة الصباحية: بدءا من الساعة 6.30 صباحا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا

- الذروة المسائية: بدءا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45

يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة

- في الاتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة هي:

- صباحا: من الساعة السابعة والربع 7.15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10.05 صباحا

- مساء: من الساعة الثانية 2.00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4.40 مساء

ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور

وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور

وقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور

الخط الساخن للقطار الخفيف 19549.