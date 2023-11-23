يبدأ بعد منتصف الليلة.. تعرف على تفاصيل إغلاق محور كمال عامر × 10 نقاط

كتب عبد الرحمن سيد

تغلق إدارة المرور فى الواحدة من صباح غد، الجمعة ولمدة يومان محور الفريق كمال عامر بالجيزة كليا وذلك لتطويره، وسط انتشار الخدمات المرورية.

ويكون الإغلاق فى الاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" باتجاه الطريق الدائري "القوس الغربى" تحديدآ المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.

وتقسم الأعمال علي يومين الأول يبدأ فى الساعة الواحدة صباح غد الجمعة وحتى السادسة صباحا، ثم تتواقف وتعود مرة أخرى فى الساعة الواحدة صباح بعد غد السبت وحتى السادسة صباح نفس اليوم.

وتشمل الأعمال فى هذين اليومين إصلاحات مع اختبار أحمال محور الفريق كمال عامر فى الاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب " باتجاه الطريق الدائرى "القوس الغربى".

وتنسق إدارة المرور مع الشركة المنفذة للتطوير وذلك بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية فى محيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ومنع الحوادث مع تعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية.