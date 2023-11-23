وفد تقنى فرنسى فى شمال سيناء للتجهيز لاستقبال سفينة طبية لعلاج مصابى غزة

العريش - محمد حسين

استقبل اليوم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وفدا فرنسيا تقنيا، للتجهيز لاستقبال السفينة الطبية الفرنسية التى تضم مستشفى ميداني مخصص لاستقبال جرحي من غزة لعلاجهم، جاء ذلك بحضور اللواء محمد شريف مدير ميناء العريش، واللواء مصطفي محمد مدير الادارة المركزية، والدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء.

ضم الوفد عقيد فوشان جيريك الملحق العسكري في السفارة الفرنسية بالقاهرة والعميد طبيب توما لوكليرك و العقيد مارك جاكو رئيس الوفد العسكري.

خلال اللقاء أكد محافظ شمال سيناء على تقديم كل الدعم والتعاون لتنفيذ المهنة الإنسانية التي سيتولي الوفد إنجازها تحضيرها لوصول السفينة الطبية.

وعرض الوفد طبيعة وصول السفينة الطبية " ديكسمود" من فئة الميسترال المرتقب وصولها إلى ميناء العريش البحري من 27 الي 30 نوفمبر الجاري، وما تضمه من قدرات طبية لاستيعاب 2 غرفة عمليات وطاقم طبي و40 سريرا، منها 20 رجال و20 سيدات و25 سرير قسم داخلي و عناية متوسطة 15 سرير و5 عناية أطفال.

وأبدي الوفد الفرنسي تقديره للاستقبال والتعاون من المسؤلين المصريين منذ وصول الوفد شمال سيناء وزيارته ميناء العريش ومطار العريش ومعبر رفح لتوفير كافة البيانات التي تساعد في العمل اللوجستي للخدمات الأرضية، ووصول الإمدادات الطبية السفينة جوا من مطار العريش، وكذلك آلية فرز المصابين في معبر رفح، ومدى حاجتهم للنقل السفينة حتى شفائهم ومتابعة حالاتهم.

وأكد رئيس الوفد على مناقشة بعض الأمور الفنية ومنها الحاجة إلى مترجمين لتقوية العلاقة بين الاطباء والمرضى، والقدرة على التوصيف الدقيق لحالة المريض، مشيرا الي ان مدير إدارة الأزمات الفرنسي سيصل غدا العريش لمتابعة الإجراءات المتعلقة باستقبال السفينة، وأشار الي وجود 3 طائرات هليوكوبتر على السفينة من الممكن استخدامها لإخلاء الجرحى في حال رغبة الجهات المصرية في ذلك.

وأشار طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الي متابعة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة كافة المجريات وتقديم الوزارة كافة الدعم اللازم الوفد الفرنسي، من خلال متابعة إدارة الازمة المنعقدة، معتبرا ان ذلك مفيد في زيادة القدرة الاستيعابية لعلاج المصابين.







جانب من اللقاء جانب من اللقاء



اعضاء الوفد الفرنسى اعضاء الوفد الفرنسى



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