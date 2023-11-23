وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يبحث التقاعد من منصبه بعد قيادة تسوية إقليمية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث تقاعده من منصبه وقيادة الليكود، لكن بعد أن يقود تسوية إقليمية تبدأ عقب انتهاء العمليات العسكرية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يبحث التقاعد من منصبه بعد قيادة تسوية إقليميةالخميس، 23 نوفمبر 2023 08:40 م
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
كتب أحمد عبد الرحمن
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