وزير الخارجية يبحث مع مفوض الأونروا زيادة حجم المساعدات إلى قطاع غزة

كتب أحمد جمعة

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا)، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

وأكد السفير أحمد أبو زيد أنه جرى حديث مطول هو سبل زيادة حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة خلال فترة الهدنة، مشيرا إلى تقدير كبير لدور مصر فى الوصول إلى اتفاق تبادل الأسرى وإنفاذ الهدنة لبضعة أيام.

ومن جانبه أوضح فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة الي ان الجهود الانسانيه ساعدت في ادخال 63,800 لتر من الوقود الي غزة عبر مصر لافتا الي إنه جاري توزيع الوقود من قبل الأونروا لدعم توزيع الغذاء وتشغيل مولدات المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي والملاجئ وغيرها من الخدمات الحيوية.

وأكد المتحدث الآممي، دخول 79 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية من مصر ليصل إجمالي الشاحنات، باستثناء شاحنات الوقود، إلى 1399 شاحنة على الأقل، مشيرا الي انه قبل 7 أكتوبر كان المتوسط الشهري للمساعدات الي غزة يبلغ نحو عشرة آلاف شاحنة محملة بالسلع التجارية والإنسانية، باستثناء الوقود"

وندد المتحدث الاممي بالهجوم الذي وقع على مستشفى العودة شمال غزة، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أطباء ومرافق أحد المرضى وإصابة العديد من المرضى. وقال: "منذ بداية الحرب، وثقت منظمة الصحة العالمية 178 هجوما على الصحة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل 22 شخصا وإصابة 48 آخرين في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء الخدمة".

وقال نائب المتحدث الرسمي للأمم المتحدة إن ما يقرب من 770 ألف مُهجر من أصل 1.7 مليون نازح يحتمون في 99 منشأة تابعة للأونروا جنوب وادي غزة ويعيشون في ظروف صعبه وسط اكتظاظ النازحين حيث سجلت الوكالة زيادة بنسبة 35 ٪ في الأمراض الجلدية وزيادة بنسبة 40 ٪ في حالات الإسهال في هذه المنشآت.