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مسوغات التعيين للمعلمين الجدد بعد اجتيازهم مسابقة الـ30 ألف معلم

الخميس، 23 نوفمبر 2023 02:38 م
مسوغات التعيين للمعلمين الجدد بعد اجتيازهم مسابقة الـ30 ألف معلم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

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حددت المديريات التعليمية مسوغات التعيين لاستكمال إجراءات التعاقد مع المعلمين الذين اجتازوا مسابقة الـ30 ألف معلم للسنة الأولى للتعاقد على وظيفة معلم مساعد ورياض أطفال، حيث أوضحت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي ، أن المسوغات المطلوبة للفائزين الذين اجتازوا مسابقة الـ30 ألف معلم للتعاقد على وظيفة معلم مساعد كالتالى:
 
- أصل المؤهل الدراسي .
 
- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر. 
 
- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لمديرية التربية والتعليم. 
 
- صورة بطاقة الرقم القومي.
 
- إقرار من المرشح للتعاقد أمام مسؤول إدارة الموارد البشرية وموقع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي خلال الأربع سنوات السابقة.
 
- قرار من المجلس الطبي بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.
 
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، والخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.
 
- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية الشهادات الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ، والتي تفيد باجتياز القبول للمعلمين والمعلمات المساعدين، واعتبارها شرط أساسي من ضمن مسوغات التعاقد . ( سيتم وضعها بمعرفة الإدارة ضمن مسوغات التعاقد.
 
وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد وصول الشهادة المؤمنة للمعلمين الجدد لاستكمال إجراءات التعاقد، موضحا أنها وصلت إلى المديريات التعليمية أمس ويتم إنهاء إجراءات التعاقد مع المعلمين وتسليمهم العمل داخل المدارس لسد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس.
 
الجدير بالذكر أن الشهادة المؤمنة مستند أساسى للتعاقد مع المعلمين الجدد.






وزارة التربية والتعليم

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