هل تنخفض أسعار السكر بعد طرحه فى البورصة المصرية للسلع.. التموين توضح

كتب مدحت وهبة

تطرح البورصة المصرية للسلع السكر الأبيض اليوم لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، بهدف توفير السلعة في الأسواق للمواطنين بأسعار عادلة، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول المنتجات مما يقلل من تكلفة النقل، وبالتالي انخفاض السعر النهائي للمنتج.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على زيادة ضخ كميات كبيرة من سلع السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرح الكيلو بـ 27 جنيها ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، بالإضافة الى توفير كافة المنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة من 20 الى 25%.

كما شكلت الوزارة غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة ضخ السلع مع مديري المديريات والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع.