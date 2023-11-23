ننشر مواقيت الصلاة الخميس 23/11/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:56 ص
موعد صلاة الظهر 11:42 ص
موعد صلاة العصر 37: 2 م
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:18 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:02 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 2:39 م
موعد صلاة المغرب 4:59 م
موعد صلاة العشاء 6:21 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:52 ص
موعد صلاة الظهر 11:38 م
موعد صلاة العصر 2:32 م
موعد صلاة المغرب 4:53 م
موعد صلاة العشاء 6:13 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:42 ص
وقت صلاة الظهر 11:30 ص
موعد صلاة العصر 2:29 م
وقت صلاة المغرب 4:50 م
وقت صلاة العشاء 6:08 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:45 ص
موعد صلاة الظهر 11:36 ص
موعد صلاة العصر 39: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:17 م
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