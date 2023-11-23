نائب محافظ القاهرة تتفقد إزالة تعارضات مشروع تطوير كورنيش النيل و"محور الحضارة"

كتب سيد الخلفاوى

أشرفت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على جهود الأجهزة التنفيذية لإزالة التعارضات بامتداد محور الحضارة بمصر القديمة، وذلك استكمالا لاعمال الازالات التي بدأتها المنطقة على مدار اليومين الماضيين .

وتفقدت نائب محافظ القاهرة، أعمال إزالات شارع الفسطاط ضمن تطوير طريق الكورنيش بحي مصر القديمة وأحد تعارضات توسيع الطريق القادم من منطقة جامع عمرو وقصر الشمع المتجه إلى الكورنيش وتوسعة كوبري العاشر .

ووجهت "عبد المنعم" بمواصلة كافة أعمال إزالة التعارضات بالتوازي لحين الانتهاء منها التزاما بالجدول الزمني المحدد لتسليم كافة المواقع للجهات المعنية باعمال التطوير من خلال التنسيق التام وتقديم الدعم الكامل تذليلا لكافة التحديات طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على بذل الجهود من كافة الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية في اطار التوجيهات الرئاسية بالاستمرار في النهج للانتهاء من تطوير العديد من المناطق وتغيير واقعها للأفضل على النحو الذي يرتقي بالأحوال المعيشية وتطوير الخدمات المقدمة وتوفير سبل الحياة الكريمة ومنها رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق بالمنطقة وربطها بالمناطق المحيطة.

رافق نائب محافظ القاهرة، خلال الجولة التفقدية، اللواء يحيى الادغم السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، والعميد ماجد فوزي، المشرف على متابعة المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية ، واللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، واسلام عادل مدير الاتصال السياسي بالمنطقة و جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة وجميع الاجهزة التنفيذية بالمنطقة وحي مصر القديمة.

جدير بالذكر قيام الاجهزة التنفيذية باشراف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بازالة تعارضات مشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل والتي شملت ازالة بنزينة و مبنى البريد والمرافق والبوابة الرئيسية ومدخل سوق الساحل بمنطقة اثر النبي و رفع محطة توليد الطاقة الشمسية أعلى مبنى رئاسة حي دار السلام القديم والمقرر إزالته واعادة تركيبها أعلى مبني حي مصر القديمة و جاري ازالة مبني حي دار السلام وتعارضات الطريق بقرية الفخاريين وغيرها