ميقاتى يدعو لتكثيف الجهود لإيجاد سبل لحل سلمى مستدام للصراع فى المنطقة

وكالات

دعا رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتي، إلى تكثيف الجهود من أجل تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ميقاتي خلال لقائه في العاصمة بيروت، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "يجب التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في المنطقة من أجل المضي قدما لإيجاد سبل التوصل إلى تسوية سلمية مستدامة للصراع العربي الإسرائيلي".

وذكرت قناة ديوان رئيس الحكومة اللبنانية في "تلغرام" أن ميقاتي شدّد على أنّه "يجب على الدول المؤثرة ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل وقف أعمالها العدوانية في جنوب لبنان، وخاصة الهجمات على المدنيين، بمن فيهم الصحفيون".

بدوره، أشار الوزير الإيراني عبداللهيان إلى أنّه "إذا لم تؤد الهدنة في قطاع غزة بين إسرائيل والقوات الفلسطينية "إلى إنهاء الحرب، فإن الأحداث في المنطقة برمتها ستخرج عن السيطرة".

يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مع قناة "الميادين" الفضائية، إنه "في استمرت إسرائيل في عدوانها على الفلسطينيين، فإن فتح جبهات جديدة سيصبح أمرا لا مفر منه".

وكان عبد اللهيان قد وصل في وقت سابق في زيارة إلى لبنان وأجرى محادثات مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ونظيره اللبناني عبد الله بو حبيب. وبالإضافة إلى ذلك، التقى بقيادات "حزب الله" و"حماس" و"الجهاد الإسلامي".