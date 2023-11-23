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مفتى الجمهورية يوضح حكم تشهير كل من الزوجين بالآخر بعد الطلاق

الخميس، 23 نوفمبر 2023 03:30 ص
مفتى الجمهورية يوضح حكم تشهير كل من الزوجين بالآخر بعد الطلاق مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام
كتب لؤى على

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ما حكم تشهير كل من الزوجين بالآخر بعد الطلاق؛ حيث انتشر بين الناس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تشهير أحد الزوجين بالآخر وذكر عيوبه بعد الطلاق، نرجو الإفادة بالرأي الشرعي في هذا الأمر؟، سؤال ورد لدار الافتاء وأجاب عنه مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام كالآتى: 
 
يحرم شرعًا ويُجرَّم قانونًا تشهير أحد الزوجين بالآخر -سواء في حال قيام الزوجية أو بعد الفراق- وذِكْره بالسوء مما يُبغَض ويُكرَه، وكذلك ذكر شيءٍ يتعلق بالعيوب أو الأسرار الخاصة بأحدهما، بلا ضرورة أو مقتضى شرعيّ أو سبب معتبر، والواجب عليهما الستر على بعضهما، ومراعاة المفارقة بالإحسان والمعروف.






دار الافتاء

مفتى الجمهورية

التشهير بعد الطلاق

الطلاق

اليوم السابع بلس



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