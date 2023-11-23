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مصدر فلسطينى: تأخير التهدئة بغزة سببه آلية تسليم المحتجزين الإسرائيليين

الخميس، 23 نوفمبر 2023 09:12 ص
مصدر فلسطينى: تأخير التهدئة بغزة سببه آلية تسليم المحتجزين الإسرائيليين اثار القصف الاسرائيلي على غزة
كتب سمير حسنى

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قال مسؤول إسرائيلى صباح اليوم الخميس، إنه متفائل بقرب التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن التهدئة في غزة، لكن عاد وأكد أنه لا يعرف متى يتم ذلك، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

فى حين قال مصدر فلسطيني، إن تأخير التهدئة في غزة يرتبط بتفاصيل اللحظات الأخيرة بشأن أسماء المحتجزين الإسرائيليين وآلية تسليمهم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الخميس، إن العشرات استشهدوا وأصيبوا في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة تركزت في جنوبه بشكل عنيف.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مراسلها في القطاع، أن 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف للطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل بمدينة دير البلح، وسط غزة، فيما قُتل وأصيب آخرون في قصف استهدف شقة سكنية بمخيم النصيرات.

وذكرت "وفا" أن عشرات الفلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في القصف الذي شنته الطائرات الإسرائيلية على عدة منازل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأشارت إلى أن جنوب القطاع يتعرض إلى سلسلة غارات جوية عنيفة، بالتزامن مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وأفادت الوكالة بأن الطيران الإسرائيلي استهدف أراض زراعية غرب وشمال محافظة خان يونس، مع تواصل القصف المدفعي العنيف في المناطق الشرقية للمحافظة، لافتة إلى أن "حزاماً نارياً عنيفاً تشنه آلة الحرب جنوب غرب خان يونس، وفي منطقة القرارة شرقاً".

وقالت إن إسرائيل شنت غارة جوية استهدفت مبنى جمعية خيرية خلف مستشفى الكويت.

 

 







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