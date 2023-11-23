مركز إعلام العريش ينظم ندوة لذوى الهمم للحث على المشاركة فى انتخابات الرئاسة

العريش - محمد حسين

أعلن مركز إعلام العريش بشمال سيناء تنظيمه ندوة إعلامية حول حق ذوى الهمم فى المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية.

حاضر فى الندوة الدكتور عبد الكريم الشاعر الاستاذ بكلية التربية جامعة العريش وعقدت بمجمع إعلام العريش بحضور مجموعة من ذوى الهمم وخاصة أصحاب البصيرة والصم ومجموعة من رموز العمل المجتمعي.

قال عبد الفتاح الإمام مدير مركز إعلام العريش إن حملة صوتك مستقبلك انزل وشارك تستهدف كافة فئات المجتمع.

وأشار الدكتور عبد الكريم الشاعر الاستاذ بجامعة العريش خلال الندوة لأهمية المشاركة والادلاء بالصوت الانتخابى والتعبير عن الرأى وعدم تضييع الحق، مؤكدا أن مصر فى حاجه إلى صورة تعبر عن المشهد وتغير مفاهيم العالم مضيفا أن النزول للانتخابات يعطى قوة وقيمة للدولة وأثر طيب للإنسان، ومطالبا ذوى الهمم والمواطنين جميعا بتوجه الأسرة بأكملها ونزولهم أمام اللجان فى العرس الانتخابى.

وشرح "الشاعر" لذوى الهمم، الدور الواقع على الفرد قبل الانتخابات ومعرفة نبذه عن كل مرشح وسيرته الذاتية والتعرف على مكان اللجنة الانتخابية والتصويت الصحيح واختيار الأفضل والمناسب لصناعة المستقبل.

وأوصي المشاركون بضرورة النزول والمشاركة لرسم المستقبل واختيار الرئيس وإظهار قوة الدولة بأبنائها، وضرورة الالتفاف وتأييد الرئيس المنتخب بإرادة الشعب.