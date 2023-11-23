محافظة شمال سيناء تخصص حافلات لنقل العالقين بالعريش لعودتهم لغزة غدا

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء استعداد المحافظة لتخصيص حافلات لنقل العالقين الفلسطينيين الراغبين في العودة لقطاع غزه من معبر رفح البري، موضحا: المحافظة جاهزة بحافلات لنقل العالقين من مقار إقامتهم في العريش و الشيخ زويد الي معبر رفح مجانا.

وسبق اليوم أكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية إلى المواطنين الفلسطينيين المتواجدين فى شمال سيناء والراغبين في العودة طوعيا إلى قطاع غزة؛ بأن السلطات المصرية قد أبلغت السفارة بامكانية عودتهم إلى قطاع غزة غدا الجمعة الموافق 24 نوفمبر.

وأكدت السلطات المصرية على أنه سيتم السماح بعودة باقي المتواجدين في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية طوعيا من يوم السبت الموافق 25 نوفمبر فصاعدا .