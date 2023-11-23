مراجعة المعاهد الدولية لاستخدام طيف الترددات ومدارات السواتل بالمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية

كتبت هبة السيد

تُعقد المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية لعام 2023 التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات في الفترة من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتتمثل مهمة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي يُعقد كل ثلاثة أو أربعة أعوام في استعراض ومراجعة لوائح الراديو، عند الضرورة، والمعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل المستقرة وغير المستقرة بالنسبة للأرض.

وتتم المراجعات وفق جدول أعمال يقرره مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يراعي التوصيات الصادرة عن المؤتمرات العالمية السابقة للاتصالات الراديوية.

كما يوضح النطاق العام لجدول أعمال المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية قبل انعقادها بمدة تتراوح بين أربع وست سنوات، بينما يضع مجلس الاتحاد جدول الأعمال النهائي قبل سنتين من انعقاد المؤتمر بموافقة غالبية الدول الأعضاء.