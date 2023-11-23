محافظ كفر الشيخ: استمرار تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع تصل لـ 25%

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على استمرار تنفيذ مبادرة التخفيضات التي تقدمها معارض ومنافذ تخفيض أسعار السلع، والتى تم الإعلان عنها بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لمواجهة أى ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 ل 25 % وهى سلع " السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة الى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض .

جاء ذلك مشاركة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في الاجتماع الذي عقده الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بحضور المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه وجه مسئولى مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتاً أن ظاهرة ارتفاع الأسعار هي ظاهرة يعاني منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معاً لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مشيراً إلى توافر السلع الغذائية بكميات كبيرة في المعارض والمنافذ والشوادر في مراكز ومدن المحافظة بتخفيضات تتراوح بين 15 % إلى 25 %، بالإضافة الى السلاسل التجارية التي أعلنت توافر السلع التي تتضمنها مبادرة رئيس الوزراء.

جدير بالذكر أن محافظة كفرالشيخ، قامت بإفتتاح عدد من منافذ " معاً ضد الغلاء " بمدن المحافظة، وتنفيذاَ لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة إنضمت عدد من السلاسل والمنشآت التجارية الكبرى للمبادرة بكفرالشيخ منها.