محافظ الغربية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات القطاع الصحى

الغربية مصطفى عادل

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم اجتماعا مع الدكتور أسامة بليل وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور تامر مدكور مدير هيئة التأمين الصحي بالغربية، والدكتور محمد شوقي مدير مركز الأورام بالغربية، والمهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان، وحاتم الصواف مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات القطاع الصحي بالغربية.

حيث ناقش المحافظ خلال الاجتماع كافة مشروعات القطاع الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات الصحية لتحسين جودة الخدمات الصحية للارتقاء بصحة المواطن ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على حرصه على متابعة العمل في كافة المشروعات من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقا للجدول الزمني، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، مؤكدا على تذليل كافة التحديات التي تعوق نهو الأعمال من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة حل كافة التحديات والتعامل الفوري معها ومشيرا إلى حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من المشروعات، وذلك لأهميته هذه المشروعات الكبرى في تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة نظرا لما ستقدمه من خدمات طبية لجميع مراكز ومدن المحافظة.