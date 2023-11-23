محافظ الغربية: صناعة الغزل شهدت تطورا كبيرا فى عهد الرئيس السيسى

الغربية - محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أن قطاع الصناعة في المحافظة شهد تطورا كبيرا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.

وأضاف أنه تم إنشاء مشروعين "إنشاء مجمع صناعي بالمحلة، وانشاء مصنع مصر للغزل والنسيج" كما تم تجديد وتطوير ورفع كفاءة 2 مصنع داخلي بشركة مصر للغزل والنسيج، موضحاً أنه عندما تذكر محافظة الغربية والمحلة الكبري، يذكر مصنع مصر للغزل والنسيج بالقطن المصري الاصيل.

وأشار إلي أن المنتج المحلي في شركة مصر 40 طن، وسيصل بعد التطوير السنة القادمة إلى 120 طن بمعدل 3 أضعاف، الوبريات 4 طن ستصل إلى 25 طن، الأقمشة، 65 ألف متر ستصل إلى 130 ألف متر، المفروشات 70 ألف طن ستصل إلى 135 ألف متر.