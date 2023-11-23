محافظ أسوان: افتتاح ممشى أهل مصر مع احتفالات العيد القومى فى يناير

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، أن هناك متابعة ميدانية دورية لدفع عجلة العمل لأعلى معدلاتها بمشروع ممشى أهل مصر، لافتتاحه في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى بمنتصف يناير المقبل، وخاصة أن هذا المشروع الواعد الذى يتم لأول مرة منذ 1964.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هناك سباق مع الزمن لإنهاء مشروع أهل مصر بكورنيش النيل القديم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يشهد خلية نحل من العمل المتواصل ليل نهار لإنهاءه طبقاً للبرامج الزمنية المحددة.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع يأتى ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ، خاصة في كورنيش النيل الجديد بطول 9 كم ، وبنسبة تنفيذ 75 % ، وأيضاً كورنيش النيل بإدفو بطول 2 كم ، والذى تم إنهاؤه بنسبة 100 % ، بالإضافة إلى الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر ، وبنسبة تنفيذ 60 % ، فضلاً عن مرسى وممشى قرية فارس الجديد على مساحة 2700 م2.

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه تم إنهاء المستوى الأول من مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 3600 متر من إجمالي 4 كم جارى العمل فيها بنسبة 95% ، ويضم نخيل وأشجار وزهور متنوعة الأشكال والألوان، وكذلك أرضيات من الجرانيت والحجر الرملى ، مع مقاعد خشبية قواعدها من الرخام الأسوانى، فضلاً عن البرجولات والأسوار التى تحمل الهوية البصرية، وتشكيلات تصميمية الطابع التراثى.

وأشار، إلى أنه تم إنهاء 70 % من المستوى الثانى، وهو يضم المستوى الثانى 48 محلا وكافتيريا وبازار، علاوة على عدد 2 مطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، وكذلك تكثيف التشجير والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى.

وأوضح محافظ أسوان بأنه المستوى الثالث تم إنهائه بنسبة 85 %، وهو يضم الممشى الزجاجى والذى سيراعى فيه توفير كافة معايير الأمان، مشدداً على ضرورة تكثيف الأعمال المطلوبة طبقاً للبرامج الزمنية، مع زيادة عدد العمالة والمعدات الفنية داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوى، وهو الذى يتطلب المرور الميدانى اليوم، وتلافى الملاحظات أولاً بأول.