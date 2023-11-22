محافظ أسوان يتابع فعاليات البرنامج التدريبى "المرأة تقود بالمحافظات"

أسوان- صلاح المسن

في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين المرأة المصرية فى كافة المجالات تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات اليوم الثامن للبرنامج التدريبى " المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، والذى يتم تنظيمه على فترتين صباحية ومسائية بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز محافظة أسوان للتنمية المستدامة والتدريب.

وقدم محافظ أسوان شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة.

ولفت محافظ أسوان، إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هي منارة التأهيل للقيادات الواعدة في كافة قطاعات العمل العام ، كما أنها رمز من رموز العلم والتعلم والفكر والتنوير فى مصر .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ في تصريحات صحفية، بأن البرنامج التدريبى" المرأة تقود بالمحافظات المصرية " يستفاد منه 100 سيدة بأسوان من الحاصلات على مؤهلات عليا من سن 22 سنة وحتى 50 سنة ، سواء من العاملات فى القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، أو أي سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسى .

مشيرة إلى أن الفترة التدريبية تستمر على مدار 3 أسابيع ، ليعقب ذلك منح المتدربات شهادات إجتياز الدورة التدريبية من الأكاديمية الوطنية للتدريب.