اليوم السابع
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متحفا وانجانوى وساوث أيلاند يردان عددا من القطع الأثرية المصرية لوزارة السياحة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 11:37 ص
متحفا وانجانوى وساوث أيلاند يردان عددا من القطع الأثرية المصرية لوزارة السياحة القطع الأثرية المستردة
كتب محمد أسعد

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تسلمت وزارة السياحة والآثار اليوم بمقر وزارة الخارجية، عددا من القطع الأثرية التي تعود للحضارة المصرية القديمة والتي قام بردها إلى مصر متحفان من وانجانوى وساوث ايلاند بدولة نيوزيلاندا.
 
وأوضح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه القطع كانت موجودة بمتحفي وانجانوى وساوث ايلاند واللذان أبدا رغبتهما في رد هذه القطع وتسليمها لبلدها الأم مصر.
 
القطع الأثرية المستردة (3)
القطع الأثرية المستردة 
 
وأعرب الأمين العام عن كامل تقديره لموقف المتحفين، الأمر الذي يؤكد على رسالة المتاحف في حفظ التراث الإنساني للبلاد بما يحافظ على هوية الشعوب، مثمنا على التعاون والتنسيق  الذي تم بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية، ووزارة الخارجية النيوزيلندية في سبيل عودة هذه القطع إلى مصر.
 
ومن جانبه قال شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية أن أغلب القطع المستردة عبارة عن أجزاء من مومياوات ورفات بشرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة، ومومياء لصقر محنط وبقايا نسيج وكارتوناج، لافتا إلى أنه تم إيداع القطع بالمتحف المصري بالتحرير، تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.
 
 
القطع الأثرية المستردة (2)
القطع الأثرية المستردة
 
وأضاف أن استرداد هذه القطع يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الإدارة العامة لاسترداد الآثار في حث المتاحف العالمية علي رد القطع الأثرية المصرية وخصوصا الرفات البشرية استنادا إلى أخلاقيات المتاحف العالمية التى أقرها المجلس الدولي للمتاحف  ICOM.
 
تجدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية بنيوزلندا كانت قد تسلمت القطع الأثرية منذ فترة بحضور ممثلى متحف وانجانوى وساوث ايلاند ووزارة الخارجية النيوزيلندية بالإضافة إلى مجموعة من السكان الأصليين "الماروى" لإقامة مراسم تسليم الرفات طبقا لتقاليدهم.
 
القطع الأثرية المستردة (4)
القطع الأثرية المستردة 

 

 

 







وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية




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