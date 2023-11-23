مبادرة الحزام والطريق تنظم ورشة عن كيفية كتابة الشعر بأنواعه بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن الإدارة العامة للشباب نفذت ندوة بعنوان "مبادرة الحزام والطريق" وورشة عمل عن كيفية كتابة الشعر بانواعه ضمن خطة أنشطة النادي الثقافي بمركز شباب ناصر بالزقازيق، في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة لتنمية مهارات وإثراء الوعي الثقافي لدى الشباب، وكذا تعريف الشباب بالإنجازات القومية من خلال المبادرات التي تنضم لها الدوله المصريه لتنمية النشاط الاقتصادي للدولة والتعاون الاقتصادي بين مصر ومختلف الدول.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الندوة تضمنت محاور "مبادرة الحزام والطريق ضمن الانجازات القومية"، والتي حاضر فيها وائل العطار مدرب معتمد بوزارة الشباب حيث عرف المبادرة وأهميتها دور المبادرة في الاقتصاد العالمي، والفوائد العائدة إلى الوطن من خلال المشاركة في المبادرة وتحدث عن أهداف مبادرة الحزام والطريق.

وأوضح عبد العظيم أن ورشة العمل تضمنت كيفية كتابة الشعر بأنواعه عن أهمية القراءة لاكتساب المعارف، والحديث عن ماهية الشعر والموهبة وأدوات الشاعر لتتناول الفرق بين شعر العاميه والفصحى تناول المدارس الشعرية للعاميه المصرية، وتوجيه الحضور للبحث عن الموهبة داخل الذات الإنسانية.

وفى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة بين الحاضرين ومدير الورشة نبيل مصيلحي شاعر وأديب بقصر ثقافة الزقازيق.