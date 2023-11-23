ماكرون يؤكد حرصه على العمل من أجل تحقيق السلام فى الشرق الأوسط

كتبت: هناء أبو العز

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، في تغريدة كتبها على منصة إكس (تويتر سابقا) اليوم الخميس ، حرصه على العمل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وبحث ماكرون أمس الأربعاء مع وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية ؛ تطورات الوضع في الشرق الأوسط ولاسيما مناقشة مسألة الرهائن بعد هجمات السابع من أكتوبر والوضع الإنساني في غزة.

ونشر الرئيس الفرنسي اليوم مقطع فيديو يظهر استقباله عددا من الشخصيات البارزة أمس في قصر الإليزيه وكتب : "لأول مرة هناك بريق أمل بعد التوصل إلى هدنة لعدة ساعات واحتمال إطلاق سراح الرهائن" .. مضيفا : "علينا جميعا أن نعمل من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط".