اليوم السابع
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للحامل.. احذرى زيادة الوزن يعرضك للإصابة بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم

الخميس، 23 نوفمبر 2023 07:26 م
للحامل.. احذرى زيادة الوزن يعرضك للإصابة بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم دكتور عاطف عزت
كتبت أمل علام

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وجه الدكتور عاطف عزت استشارى أمراض النساء والتوليد والعقم بطب عين شمس، خلال مؤتمر التغذية الصحية والعلاجية المنعقد حاليا بالقاهرة، نصيحة للمرأة أثناء الحمل بعدم زيادة الوزن لأنه يؤدى إلى أمراض مصاحبة للحمل مثل ارتفاع سكر الدم، وارتفاع ضغط الدم، ويؤدى إلى نقص نمو الجنين والولادة المبكرة، وقد يسبب تسمم الحمل.

 

وأوضح، إنه من المهم اتباع التغذية السليمة الصحية والاستمرار على تناول الفواكة والخضروات وتناول المشويات وتجنب القلى والتحمير، مضيفا، أن زيادة وزن المرأة الحامل يجب أن لا يزيد عن من 16 إلى 18 كيلو خلال فترة الحمل.

 

وأكد، إنه خلال رحلة سن السعادة وهو سن انقطاع الدورة عن السيدة فإنه يجب على الزوج أن يدعم المرأة فى هذا السن، ولابد أن تهتم المرأة بالكالسيوم وتناول فيتامين د لمنع الكسور، واتباع نظام غذائى صحى، موضحا أن المؤتمر يهتم بمختلف الأعمار والتغذية السليمة لهم.   

 

وأشار إلى أن المؤتمر ناقش التغذية العلاجية فى مختلف الأعمار، موضحا إن زيادة الوزن يؤدى إلى حدوث تكيس المبايض، وأن أول خطوة فى علاجه هو خفض الوزن.

 

وأضاف، إنه لابد من الإكثار من البروتين والفاكهة والخضروات وخفض نسبة الدهون والنشويات والسكريات، حيث إن خفض الوزن يعالج تكيس المبايض، وأعراضه تتمثل فى: حدوث نمو بالشعر فى أماكن غير مرغوب فيها لدى الفتاة، واضطراب بالدورة الشهرية، ويؤدى إلى تأخر حدوث الحمل.







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