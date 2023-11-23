لجنة فنية من مهندسى الطرق والكبارى لفحص سلامة كوبرى مشاة عرابى

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة تشكيل لجنة فنية من مهندسي هيئة الطرق والكباري، لفحص كوبري مشاة أحمد عرابى بالمهندسين وبيان أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة.

كشفت التحقيقات، أن السيارة المتسببة في الواقعة كانت محملة بالاسفلت، وعقب إنزاله سار السائق باتجاه شارع السودان وترك "القلاب" مفتوحا، وأثناء مروره من أسفل الكوبري اصطدم القلاب بشدة بجسم الكوبري، فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقًا فى الهواء.

كشفت المعاينة الأولية، في حادث انهيار جزئي لكوبرى المشاة في أحمد عرابي بالمهندسين، أن السبب في اصطدام سيارة نقل ثقيل بجسم الكوبري، واثناء سير السيارة النقل القلاب حدث به عطل مما تسبب في فتحه فجأة واصطدم بالكوبري.

واستمعت نيابة الجيزة لأقوال عدد من المواطنين من سكان العقارات المجاورة لمكان سقوط كوبري مشاة أحمد عرابي وشهود لواقعة الانهيار، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الواقعة.